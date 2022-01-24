Общество

Эксперт назвал необычный способ проникновения омикрон-штамма в организм человека

Штамм коронавируса «омикрон» может проникать в организм человека через глаза, так как одним из симптомов заражения является развитие конъюнктивита. Об этом сообщил основатель и генеральный директор научного центра молекулярно-генетических исследований «ДНКОМ» Андрей Исаев.

«По моим личным наблюдениям, есть пациенты, которые переболели "дельтой" в октябре, а в январе повторно перенесли ковид. Вероятно, это был именно "омикрон"», - цитирует его ТАСС.

Андрей Исаев отметил, что вирус может попасть в организм через глаза, так как одним из признаков инфицирования омикрон-штаммом является развитие конъюктивита с последующими головными болями и насморком. При этом он добавил, что сегодня в целом пока мало информации о том, какая точно симптоматика характерна для «дельты» и «омикрона».

Напомним, штамм коронавируса В.1.1.529, который обозначается греческой буквой «омикрон», обнаружили в 2021 году на юге Африки. По последним данным федерального оперативного штаба по борьбе с новой инфекцией, доля дельта-штамма коронавируса среди новых случаев заражения в России составляет 51,9%, доля «омикрона» и других штаммов - 48,1%. В Псковской области первые случаи заражения омикрон-штаммом зафиксировали после январских праздников.