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Общество

Россиянам рассказали, почему нельзя говорить «да» незнакомцам по телефону

24.01.2022 12:55|ПсковКомментариев: 0

Специалисты по безопасности рекомендуют не вступать в беседу при звонках с незнакомых номеров. Даже если звонившие не пытаются выманить личную информацию, разговор может записываться для реализации мошеннических схем, сообщил эксперт компании «Ростелеком-Солар» Олег Седов.

«Некоторые крупные российские банки уже внедрили технологию идентификации личности клиента по биометрии, то есть по голосу. Мошенники пытаются ее обойти и совершают звонки с целью записи звонков, чтобы затем сгенерировать аудиозапись для банка. Использовать ее можно для подтверждения личности клиента или подтверждения совершения операций по счету, особенно, если эти операции кажутся подозрительными», - цитирует его «Российская газета».

По словам Олега Седова, распознавание по голосу происходит не за секунду. «Оно проходит во время общения с живым человеком - с оператором, который может задавать разные вопросы, поэтому заранее предугадать ход развития беседы и подготовить достаточное количество материала сложно», - добавил эксперт.

«Поэтому если вам поступает звонок с неизвестного номера (а даже если и с известного, это ничего не значит, потому что подмена номера - это очень простая технология), не спешите говорить "Да, Иванов Иван Иванович вас слушает". Лучше отвечать короткими фразами, даже невнятным "угу", избегая слов "да" и "нет", и перезвонить по номеру банка, указанному на официальном сайте или карточке», - подчеркнул Олег Седов.

Если звонят мошенники с целью записать голос собеседника, они будут всячески вас вынуждать отвечать так, как им нужно. «например, вместо простого "да" вас могут попросить ответить "да, подтверждаю" или "да, согласен". Или даже сначала полностью представиться, а затем сказать эту фразу. Произносить такое допустимо, только если вы уверены на 100%, что разговариваете с вашим банком», - заявил эксперт.

Чтобы минимизировать риски, связанные с мошенничеством с использованием аудиозаписи голоса, необходимо обязательно подключить смс-оповещение по операциям со счетом. «Так, в случае несанкционированных действий вы сможете оперативно обратиться в банк и минимизировать потенциальный ущерб», - заключил Олег Седов.

Теги: #мошенники
Источник: Псковская Лента Новостей
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