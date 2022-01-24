Общество

«Постскриптум»: Закон о педофилах, итоги «мусорной» реформы и «потерянные годы жизни». ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Постскриптум», которая вышла в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) сегодня, 24 января.

Ключевые темы, которые обсудили Константин Калиниченко и Любовь Кузнецова:

Госдума приняла закон о пожизненном заключении педофилов.

В эксплуатацию принят впервые построенный в Псковской области на деньги инвестора детский сад.

В Пскове предстоит очередной этап капремонта улицы Яна Фабрициуса.

Елизавета Барышникова покидает пост директора Псковской областной филармонии.

Также ведущие поговорили о росте нормативной стоимости жилья, итогах трех лет реализации «мусорной» реформы в псковском регионе и обсудили данные рейтинга, в соответствии с которыми Псковская область вошла в число регионов с максимальным количеством «потерянных лет жизни».

Традиционно в рамках программы прозвучал политический комментарий от Александра Савенко.