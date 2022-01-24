Общество

Мороз до 10 градусов ожидается в Псковской области 25 января

Мороз до 10 градусов ожидается в Псковской области 25 января. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном гидрометцентре.

Во вторник, 25 января на территории Псковской области ожидается облачная погода. Ночью и днем пройдут небольшие осадки в виде снега, мокрого снега, местами с дождем. На дорогах местами ожидается гололед и гололедица.

Будет дуть ветер западных направлений со скоростью 6-11 метров в секунду. Температура по области ночью составит -6…-1 градусов, на юге области - до -10 градусов. Днем столбик термометра поднимется до -1…+1 градуса.

Атмосферное давление будет низким.