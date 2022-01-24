Общество

Из-за ОРВИ два класса в великолукских школах закрыли на карантин

В Великих Луках на карантине из-за ОРВИ находятся два класса в двух школах. Об этом в своем Instagram-аккаунте сообщил глава города Великие Луки Николай Козловский.

Около пятидесяти учащихся сейчас не ходят в школу. Кроме того, восемнадцать классов перевели на дистанционное обучение из-за выявления больных COVID-19. Помимо этого, по этой же причине пять групп детских садов находятся на самоизоляции.

«Специалисты управления образования администрации города держат эпидситуацию на контроле, проводят ежедневный мониторинг, а в учреждениях образования соблюдаются все санитарные меры. Берегите себя!», - написал глава города.