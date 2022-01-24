Общество

В педагогическом лицее Великих Лук назначат нового директора

Кадровые перестановки произошли не только в администрации Великих Лук, сообщает портал Luki.ru.

Стало известно, что скоро в педагогическом лицее приступит к работе новый директор. Им станет Степан Барбух из управления образования администрации города. Он сменит директора Валентину Седунову.

Ранее исполняющий обязанности заместителя главы администрации города Великие Луки по вопросам ЖКХ Валерий Астраханцев покинул свой пост по семейным обстоятельствам. С сегодняшнего дня исполнять обязанности первого заместителя главы администрации начал Виктор Каменский.