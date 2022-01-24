Общество

Татьянин день отмечают студенты Псковской области

Праздник российского студенчества (Татьянин день) в России отмечают сегодня, 25 января.

В этот день ряд праздничных мероприятий пройдет и в Псковской области. В частности, Псковский городской молодежный центр проведет онлайн-конкурс «День студента», посвященный Татьяниному дню, а в Великих Луках запланирован круглый стол с секретарем регионального отделения партии «Единая Россия», депутатом Госдумы Александром Козловским на тему: «Студенчество. Вчера-сегодня-завтра». Кроме того, в Великих Луках будет организован турнир по интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?».

Федеральный закон, согласно которому День российского студенчества стал одной из памятных дат России, был подписан в 2007 году. Как отмечается на calend.ru, именно в Татьянин день, который по новому стилю отмечается 25 января, в 1755 году императрица Елизавета Петровна подписала указ «Об учреждении Московского университета», и Татьянин день стал официальным университетским днем, в те времена он назывался Днем основания Московского университета. С тех пор Святая Татиана считается покровительницей студентов. Само древнее имя «Татиана» в переводе с греческого означает «устроительница».

Сначала этот праздник отмечался только в Москве. По описаниям современников, ежегодное празднование Татьяниного дня было для Москвы настоящим событием. Оно состояло из двух частей: непродолжительной официальной церемонии в здании Московского университета и шумного народного гуляния, участие в котором принимала почти вся столица.

В 18 веке — первой половине 19 века университетским, а потому и студенческим, праздником стали торжественные акты в ознаменование окончания учебного года, на них присутствовали многочисленные гости, раздавались награды, произносились речи. В то же время официальным университетским днем, отмечаемым молебном в университетской церкви, было 25 января.

Затем последовал Указ Николая I, в котором он распорядился праздновать дату подписания акта об учреждении Московского университета как официальный праздник студенчества — День студентов. К тому же, с него начинались студенческие каникулы.