Общество

Александр Котов пожелал студентам региона успехов в значимых начинаниях

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов поздравил студентов, учащихся и аспирантов с Днем российского студенчества. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Спикер напомнил, что по давней традиции 25 января, в день, когда в 1755 году был подписан указ об учреждении первого российского университета, в России отмечается День студента. Александр Котов подчеркнул, что в вузах и учреждениях среднего профессионального образования Псковской области учатся тысячи юношей и девушек.

«Конечно, студенты, как и люди любых возрастов, отличаются по мировоззрению, характеру, интересам и планам на будущее, но все же студенчество является единой общностью, сплоченной энергией молодости и жаждой познания. Ваша любознательность, смелость, целеустремленность, амбиции составляют тот потенциал, который в случае успешной реализации, позволит не только лично вам быть востребованными специалистами и состояться в жизни, но и нашему обществу и государству двигаться вперед по пути прогресса», - отметил он.

Александр Котов пожелал студентам успехов во всех значимых начинаниях. «Очень надеюсь, что пандемия в скором времени отступит и вместе с ней уйдут в прошлое ограничения, которые влияют на процесс обучения и живое студенческое общение. С праздником! Будьте здоровы, удачливы и счастливы!» - добавил он.