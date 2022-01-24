Общество

«Беседка»: У природы нет плохой погоды... ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Беседка», которая вышла в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) сегодня, 25 января. Гостем студии стала начальник Псковского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Тала Нещадимова.

Ведущий Дмитрий Иванов поговорил с ней о погоде в псковском регионе, о точности прогнозов и о деятельности ЦГМС. Верит ли Тала Нещадимова в народные приметы, связанные с погодой? В каком районе Псковской области наиболее комфортно жить с точки зрения погодных условий? Насколько оперативно, по мнению гостьи студии, профильные службы устраняют последствия снегопадов и ливней?