Общество

Для псковских студентов проведут открытый урок в День памяти жертв Холокоста

Центральная библиотека Пскова проведет открытый урок с учащимися «Псковского колледжа профессиональных технологий и сервиса» в День памяти жертв Холокоста, 27 января. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в библиотеке.

Фото здесь и далее: Центральная библиотека Пскова

На мероприятии студенты узнают, что означает слово «Холокост» и почему на иврите для этого есть другое слово, означающее «катастрофа». Кроме того, библиотекари расскажут, сколько людей уничтожили в результате этой трагедии, и как спасали приговоренных фашистами к истреблению. Для занятия сотрудники также готовят в читальном зале выставку книг.

Помимо этого, учащиеся познакомятся с историей простой крестьянки Пелагеи Григорьевой из псковской деревни Коконогово. Она всю войну укрывала у себя маленького мальчика из ленинградской еврейской семьи, в которой женщина до войны работала няней. Вся деревня об этом знала, но не выдала Пелагею Григорьеву.