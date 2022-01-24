Общество

Владелице сгоревшего зооприюта в Великих Луках требуется помощь

Владелице великолукского зооприюта, при пожаре в котором сгорели собака и 50 кошек, требуется помощь. Об этом сообщили в группе «Дом удивительных котов "Марсиаша"» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: группа «Дом удивительных котов "Марсиаша"» в социальной сети «ВКонтакте»

«В приюте у Иры сегодня случилось огромное горе - пожар. Уцелели собаки, которые жили в вольере на улице, и несколько кошек, которые гуляли в этот момент. Нужна будет помощь. Но Иру при этом мы не беспокоим никак, ей сейчас очень трудно, нужно как-то справиться с этим горем», - написали в группе.

Женщине нужна финансовая помощь в закрытии долгов по ее кредитным картам. Деньги можно отправить по номеру карты: 4276 5100 1325 1860 (Ирина Геннадьевна И.). Счет привязан к номеру телефона: 89116971047.

Кроме того, требуется помощь в разборе завалов, а также необходим грузовик. «Это пока главное, остальное буду писать по мере поступления информации», - добавили в группе.

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Владелица приюта опубликовала в своей группе «Домашний приют для животных. Великие Луки» в социальной сети «ВКонтакте» видеоролик со своими питомцами. «Я "осиротела". Нестерпимая боль. Они больше не со мной. Моих "детей" нет», - написала она.

Видео: группа «Домашний приют для животных. Великие Луки» в социальной сети «ВКонтакте»