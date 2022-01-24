Общество

В Пскове создают карту для астрономических наблюдений

В Пскове создают карту для астрономических наблюдений. Об этом сообщается в группе «Клуб любителей астрономии Псковской области» в социальной сети «ВКонтакте».

«Начали воплощать давно задуманное, для удобства планирования и выездов мы делаем карту с интересными местами для астрономических фотографий. Мы отмечаем места, где были и куда хотим добраться, чтобы сделать тот самый кадр. Также мы отметили площадки, где наблюдаем за звездами и добавили информацию о клубе», - говорится в сообщении.

Всем желающим предлагают принять участие в создании «Астрокарты».