Общество

«Кузница»: На кого «собак повесить», или Кто «в ответе за тех, кого приручили»? ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись авторской программы Любови Кузнецовой «Кузница», которая вышла в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) сегодня, 25 января.

Тема выпуска: «На кого «собак повесить», или Кто в ответе за тех, кого приручили»? Что у нас происходит в сфере обращения с домашними животными? Почему за выброшенную на улицу кошку или собаку ее так называемый «хозяин» не несет никакой ответственности? За эти аморальные и антиобщественные действия в цивилизованных странах дикие штрафы, а у нас годами не могут принять закон, который бы остановил отношение к домашним животным, как к мусору! Кто и каким способом должен убрать стаи бродячих собак с улиц наших городов? А хозяева домашних животных, выходя со своими питомцами на прогулки, не считают нужным уважать окружающих и убрать результаты этих прогулок?

Любовь Кузнецова обсудила эту неоднозначную и горячую тему вместе с экспертами.