Общество

Тала Нещадимова объяснила перепады температуры в январе 2022 года

Перепады температуры в январе 2022 года нормальны. Об этом начальник Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС» Тала Нещадимова сообщила в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове.

«Мы живем в период изменяющегося климата. Это не радикально, но определенные перемены и изменения происходят. Они связаны с западно-восточным переносом. С одной стороны, арктический максимум из Сибири своими щупальцами переваливает через Урал и достигает Северо-Запада. С другой стороны, мы испытываем влияние западно-восточного переноса. Теплый воздух приносит с собой потепление. Поэтому образуются такие гребни», - пояснила Тала Нещадимова.

Поэтому она назвала нормальной ситуацию, при которой сегодня может быть плюсовая температура, завтра - отрицательная (-5...-7 градусов), а на следующий день циклон снова принесет теплый воздух.

Говоря о достоверности прогнозов, начальник Псковского гидрометцентра подчеркнула, что любой прогноз имеет право на существование. Вопрос в том, с какой вероятностью он оправдается. «Как говорил наш преподаватель, любой человек может дать прогноз погоды, и он оправдается с вероятностью в 50%. Дождь либо будет, либо его не будет», - сказала Тала Нещадимова.

Главной задачей синоптиков она назвала заблаговременное предупреждение о начале природного явления. «Нужно говорить о явлении заранее, тогда, когда это интересно потребителю. У каждого явления есть заблаговременность, -заметила гость студии. - Каждый человек может смотреть погоду на тех сайтах, которые его устраивают. Однако, когда дело касается неблагоприятных явлений, лучше слушать региональный гидрометцентр».