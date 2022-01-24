Общество

Не сомневаться в собственных силах пожелал студентам псковский губернатор

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил обучающихся высших учебных заведений и учреждений среднего профессионального образования с Днем российского студенчества. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации региона.

Губернатор отметил, что в области проживает талантливая, инициативная и креативная молодежь. «Каждый, кто когда-то был студентом, согласится, что это время — самая яркая и интересная пора. В этот период вы учитесь мыслить, принимать нестандартные решения, разрабатывать новые теории, тем самым закладывая основы будущих профессиональных и личных успехов. Что не менее важно, многие из вас именно в университете делают первые шаги в общественной, культурной, научной, добровольческой и других сферах жизни нашего общества», — подчеркнул Михаил Ведерников.

Он пожелал студентам успехов, а также призвал никогда не сомневаться в собственных силах и уверенно двигаться к покорению новых вершин. «Учитесь, творите, мечтайте, любите и делайте этот мир еще лучше», — добавил губернатор.

Как отметили в администрации, сейчас в Псковской области в высших учебных заведениях и учреждениях среднего профессионального образования обучаются свыше 18,5 тысяч человек.