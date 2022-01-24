Общество

Названы самые климатически комфортные места для жизни в Псковской области

Пушкинские Горы и Опочка - самые климатически комфортные места для жизни в Псковской области. Об этом заявила начальник Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС» Тала Нещадимова в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове.

Комфортнее всего с точки зрения климата жить в Пушкинских Горах и Опочке, а «тоскливее всего» приходится жителям Дно, отметила Тала Нещадимова.

«Если что-то должно произойти, например, заморозок, - это обязательно отразится на погоде в Дно. А во время переменной облачности теплее всего будет в Пушкинских Горах и Опочке. Здесь сглаживаются неблагоприятные явления и обостряются благоприятные. Однако со временем все может измениться!» - сказала начальник Псковского гидрометцентра.