Общество

В Псковском гидрометцентре рассказали о 40-градусных морозах в Пскове

Морозы до -43 градусов наблюдались в Пскове в 1970-е годы. Это был температурный минимум региона, рассказала начальник Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС» Тала Нещадимова в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове.

Псковский гидрометцентр собирает информацию о температурных максимумах и минимумах на протяжении 150 лет, добавила она. В первую очередь, данные гидрометцентра используются строителями для расчета запаса прочности работ.

«Согласно расчетам, произведенным в 1990-е годы, каждый рубль, вложенный в метеорологическую службу при строительстве приносит доход в 4 рубля. Вопрос в том, насколько люди готовы в это вкладываться», - добавила Тала Нещадимова.

«Максимальная зафиксированная на территории Псковской области скорость ветра - 28,32 метра в секунду. То есть, при строительстве заборов, а также рекламных щитов нужно ориентироваться на эти данные. Однако, как мы видим, у нас и при ветре в 15 метров в секунду уже летают и реклама, и заборы», - сказала она.