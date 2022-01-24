Общество

В Великих Луках подвели промежуточные итоги работы по исполнению наказов избирателей

В Великих Луках подвели промежуточные итоги работы по исполнению наказов избирателей, вошедших в народную программу «Единой России». Об этом сообщил депутат Госдумы, секретарь регионального отделения «Единой России» Александр Козловской на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Парламентарий подчеркнул, что ни один наказ, вошедший в народную программу «Единой России», не должен потеряться. «К исполнению наказов мы приступили сразу после выборов. Промежуточные итоги этой работы подвели на совместном совещании с руководством города Великие Луки, депутатами, партийцами и представителями управляющих организаций», - отметил он.

«Наказов несколько сотен, большинство из них затрагивают сферу ЖКХ. На данный момент удалось исполнить достаточное количество небольших просьб и пожеланий горожан: покрасить газовую трубу на доме, провести ямочный ремонт, привести в порядок детскую площадку... Основной же массив вопросов требует больших временных и финансовых затрат», - продолжил Александр Козловский.

Депутат обратил внимание участников совещания на проблемы, которые уже давно находятся в статусе нерешенных в связи с необходимостью привлечения дополнительного финансирования. «Нужно продолжать поиски путей решения, пока вопросы не будут закрыты», - указал он.

«Отмечу, что в этом году будет решена давняя проблема, связанная с организацией тротуара и движения пешеходов в районе мясокомбината. Сейчас идут проектные работы, весной рабочие уже приступят к реализации, денежные средства на эти цели выделены», - сообщил он.

Достигнута договоренность, что такие совещания будут проводить в ежемесячном режиме. «Количество неисполненных наказов должно уменьшаться. К процессу контроля за исполнением просьб и пожеланий великолучан подключим общественных советников главы города, старших по домам», - добавил он.