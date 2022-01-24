Общество

Глава Великих Лук пожелал студентам быть решительными и открытыми

Глава города Великие Луки Николай Козловский опубликовал поздравление с Днем российского студенчества.

«Уважаемые великолучане! Дорогие друзья! От всей души поздравляю вас с Днем российского студенчества!» - написал в своем Instagram-аккаунте глава города.

Он отметил, что это праздник самой активной и творческой части общества. По словам Николая Козловского, студенчество - особая пора и время смелых надежд и планов на будущее, когда каждый день насыщен событиями и открывает что-то новое. «Для меня и всех, кто был студентом, эти годы навсегда останутся самыми яркими и веселыми, а студенческие друзья - верными и надежными», - сказал он.

Сегодня России и Великим Лукам нужны талантливые, образованные люди, с активной жизненной и гражданской позицией, патриоты своей страны и малой родины. Нынешним студентам вскоре предстоит решать серьезные государственные задачи, реализовывать масштабные проекты, которые обеспечат устойчивое развитие страны, продолжил глава города.

«Вы – главная надежда нашего города и Отечества. Всегда будьте отрытыми, любознательными, решительными, дерзайте, смело осваивайте новые технологии, ведите страну вперед! Пусть каждый день вашей студенческой поры запомнится на всю жизнь самыми добрыми и интересными событиями!» - пожелал учащимся Николай Козловский и поблагодарил их за активное участие в общественной жизни, волонтерской жизни, а также за достижения, которые прославляют город. Он также выразил благодарность преподавателям за верное наставничество.