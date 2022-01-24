Общество

Борис Елкин пожелал студентам смелых проектов

Глава администрации Пскова Борис Елкин поздравил студентов с Днем российского студенчества и пожелал им смелых проектов.

«25 января "профессиональный" праздник отмечают российские студенты. В Пскове это особый день для более 10 тысяч человек, которые постигают азы науки в Псковском государственном университете и филиалах других вузов. Студенчество – это особая пора, когда ты молод и полон сил, открыт знаниям и готов на свершения. Это незабываемое время познания жизни, общения с наставниками и единомышленниками, настоящей дружбы и ощущения, что вся жизнь впереди», - отметил он в Instagram.

Борис Елкин пожелал студентам, чтобы их жизнь била ключом, была насыщена яркими событиями, полезными встречами и смелыми проектами.

«Пусть ваш потенциал растет, приумножаются компетенции. А после учебы накопленные знания и энергия обязательно пригодятся на родной земле и будут работать на благо Пскова и его жителей», - добавил он.