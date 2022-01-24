Общество

В ветеринарном комитете прокомментировали ситуацию с бездомными собаками в Дно

Заместитель начальника отдела ветеринарного контроля комитета по ветеринарии Псковской области Екатерина Егорова прокомментировала ситуацию с безнадзорными собаками в городе Дно.

По ее словам, на сегодняшний день в Дновском районе просто нет организации, которая могла бы осуществлять отлов бездомных собак. «У нас регулярно проводятся конкурсы, но на них никто не заявляется. Такая вот проблема, мы связаны по рукам и ногам», - объяснила Екатерина Егорова.

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«Для таких муниципалитетов единственный выход — заключение прямых договоров с частными приютами. Вот, например, в Порхове есть такой приют, человек там работает только на своем энтузиазме, но он ограничен, в том числе в пространстве. <...> Сейчас мы ведем с ним работу, выделена территория в Порховском районе, где он уже пытается обустроить приют», - рассказала заместитель начальника отдела ветеринарного контроля профильного комитета.

Ранее сообщалось, что стая бродячих собак загрызла около 30 куриц и 10 кроликов на улице Крестьянской в городе Дно. Из-за сложившейся ситуации в Дновском районе планируют ввести режим чрезвычайной ситуации.