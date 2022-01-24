Общество

Количество раскрытых тяжких преступлений в Псковской области выросло на 16,4%

Количество раскрытых тяжких преступлений выросло на 16,4% в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областного управления МВД России.

Итоги работы регионального ведомства сотрудники полиции подвели в режиме видео-конференц-связи. С докладом об основных результатах оперативно-служебной деятельности органов внутренних дел региона выступила начальник штаба УМВД России по Псковской области полковник внутренней службы Екатерина Калинина.

Она отметила, что за прошедший год в целом снизилось количество зарегистрированных преступлений. При этом число раскрытых тяжких и особо тяжких преступлений возросло на 16,4%.

По словам Екатерины Калининой, сократилось количество краж транспортных средств. Также уменьшилось число преступлений, совершенных в общественных местах. Кроме того, стало меньше противоправных деяний, совершенных несовершеннолетними или с их участием.