Общество

Сбер провел для студентов СЗФО онлайн-марафон на тему создания успешных стартапов

Ко Дню студента Сбер провел образовательный онлайн-марафон на тему создания эффективных стартапов и инновационного предпринимательства. В нем приняли участие более 2000 человек из ведущих вузов и ссузов Северо-Западного региона. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе банка.

Эксперты в сфере бизнеса и образования вместе со студентами разобрали стартап-кейсы, проанализировали риски, а также раскрыли секреты успешного развития своего дела.

Совет о том, с чего начать свой первый бизнес-проект и как попробовать себя в роли предпринимателя, слушателям дала Алина Мяло – руководитель направления молодежных акселераторов Сбера. Она рассказала об акселераторе SberStudent с образовательным контентом мирового уровня от Stanford Online, и как в нем участвовать.

Председатель Северо-Западного банка ПАО Сбербанк Виктор Вентимилла Алонсо мотивировал студентов быть смелыми и настойчивыми в воплощении бизнес-идей: «Многие ребята стремятся стать финансово независимыми гораздо раньше, чем получат профессиональное образование. В этом им зачастую помогают интернет и технологии, которые не требуют больших вложений. Главное – это упорство, креатив и желание учиться новому постоянно: в учебных заведениях, на образовательных курсах, по опыту успешных предпринимателей. И мы готовы в этом помогать».

Партнером онлайн-встречи стало молодежное сообщество ПРОСТО. Это проект комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями Санкт-Петербурга.