Сбер провел для студентов СЗФО онлайн-марафон на тему создания успешных стартапов

Ко Дню студента Сбер провел образовательный онлайн-марафон на тему создания эффективных стартапов и инновационного предпринимательства. В нем приняли участие более 2000 человек из ведущих вузов и ссузов Северо-Западного региона. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе банка.
Эксперты в сфере бизнеса и образования вместе со студентами разобрали стартап-кейсы, проанализировали риски, а также раскрыли секреты успешного развития своего дела.
Совет о том, с чего начать свой первый бизнес-проект и как попробовать себя в роли предпринимателя, слушателям дала Алина Мяло – руководитель направления молодежных акселераторов Сбера. Она рассказала об акселераторе SberStudent с образовательным контентом мирового уровня от Stanford Online, и как в нем участвовать.
Партнером онлайн-встречи стало молодежное сообщество ПРОСТО. Это проект комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями Санкт-Петербурга.