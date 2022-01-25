Возрастной дискриминации при поиске работы опасаются 20% жителей СЗФО – опрос

20% опрошенных жителей СЗФО боятся не найти работу из-за возрастной дискриминации. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе крупнейшей российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников hh.ru.
Наибольшая доля тех, кто боится не найти работу из-за возрастной дискриминации, среди юристов (каждый третий опрошенный или 33%), а также работников банковской сферы и финансисты (32%) и представителей ресторанно-гостиничного бизнеса. Близко к ним по уровню боязни попасть под возрастную дискриминацию стоят работники транспортной сферы и топ-менеджеры (по 27% опрошенных).
С другой стороны, меньше всего боятся не найти работу из-за возраста представители медицинской сферы (10%) и работники сферы искусства и масс-медиа (12%), на третьем месте – работники сферы образования (15%).
Исследование показывает, что в большей степени начинают испытывать страх не найти работу из-за возрастных предубеждений у работодателей соискатели в возрасте от 45 лет, а также более 70% кандидатов в возрасте 55 лет и старше. При этом каждый пятый опрошенный в возрасте от 35 до 44 лет тоже боится возрастной дискриминации на рынке труда. Молодые соискатели и студенты до 21 лет в 13% случаев также опасаются возрастных ограничений. Наименьшая доля тех, кто переживает не найти работу из-за возраста, среди соискателей от 26 до 34 лет (лишь 4%).
При этом возрастной вопрос при трудоустройстве беспокоит как мужчин (23%), так и женщин (24%) в равных долях. С точки зрения должности опрос показал, что чаще подвержены страху возрастной дискриминации респонденты на руководящих должностях, чем рядовые специалисты: 28% против 22%.
По ее словам, самыми частыми ответами работодателей, которые не готовы брать на работу возрастных сотрудников, были:
«Подчеркнем еще раз: это мнение тех, кто принципиально не нанимает сотрудников пенсионного возраста (независимо от их реального опыта работы с ними). Так или иначе есть реальность, которая говорит нам, что рынок труда достаточно быстро становится рынком соискателей 45+ и старше. Из-за нехватки молодого населения в ближайшие пять-восемь лет рынок труда станет рынком "зрелого соискателя". Работодатели будут вынуждены повысить возрастную планку для кандидатов и чаще рассматривать резюме из старших групп (а именно 45+). Такое положение вещей может поменять требования ко всем соискателям, а также подходы найма», - отметила Мария Бузунова.