Общество

Возрастной дискриминации при поиске работы опасаются 20% жителей СЗФО – опрос

20% опрошенных жителей СЗФО боятся не найти работу из-за возрастной дискриминации. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе крупнейшей российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников hh.ru.

Наибольшая доля тех, кто боится не найти работу из-за возрастной дискриминации, среди юристов (каждый третий опрошенный или 33%), а также работников банковской сферы и финансисты (32%) и представителей ресторанно-гостиничного бизнеса. Близко к ним по уровню боязни попасть под возрастную дискриминацию стоят работники транспортной сферы и топ-менеджеры (по 27% опрошенных).

С другой стороны, меньше всего боятся не найти работу из-за возраста представители медицинской сферы (10%) и работники сферы искусства и масс-медиа (12%), на третьем месте – работники сферы образования (15%).

Исследование показывает, что в большей степени начинают испытывать страх не найти работу из-за возрастных предубеждений у работодателей соискатели в возрасте от 45 лет, а также более 70% кандидатов в возрасте 55 лет и старше. При этом каждый пятый опрошенный в возрасте от 35 до 44 лет тоже боится возрастной дискриминации на рынке труда. Молодые соискатели и студенты до 21 лет в 13% случаев также опасаются возрастных ограничений. Наименьшая доля тех, кто переживает не найти работу из-за возраста, среди соискателей от 26 до 34 лет (лишь 4%).

При этом возрастной вопрос при трудоустройстве беспокоит как мужчин (23%), так и женщин (24%) в равных долях. С точки зрения должности опрос показал, что чаще подвержены страху возрастной дискриминации респонденты на руководящих должностях, чем рядовые специалисты: 28% против 22%.

«Несмотря на достаточно большой спрос на работников и реальный дефицит кадров в ряде сфер, мы видим, что возрастная дискриминация продолжает жить. Не так давно мы проводили опрос, где всем участникам опроса задавался прямой вопрос, рассматривают ли они резюме кандидатов пенсионного возраста. Выяснилось, что каждый третий опрошенный представитель компании не рассматривает такие резюме в принципе. На вопрос о готовности нанимать кандидатов пенсионного возраста 34% ответили, что не готовы», - рассказала руководитель пресс-службы hh.ru по СЗФО Мария Бузунова.

По ее словам, самыми частыми ответами работодателей, которые не готовы брать на работу возрастных сотрудников, были:

«Такие сотрудники менее гибкие в работе, более стереотипны в мышлении, излишне привержены своему опыту, который мешает обучаемости новому» — 44%;

«У нас молодой коллектив, работники пенсионного возраста не впишутся в нашу корпоративную культуру» — 33%;

«Такие сотрудники не обладают психологической гибкостью для адаптации к новому, а в нашей работе это очень важно» — 33%;

«Такие сотрудники слабо ориентируются в современных технологиях, а в нашей работе это очень важно» — 31%.

«Подчеркнем еще раз: это мнение тех, кто принципиально не нанимает сотрудников пенсионного возраста (независимо от их реального опыта работы с ними). Так или иначе есть реальность, которая говорит нам, что рынок труда достаточно быстро становится рынком соискателей 45+ и старше. Из-за нехватки молодого населения в ближайшие пять-восемь лет рынок труда станет рынком "зрелого соискателя". Работодатели будут вынуждены повысить возрастную планку для кандидатов и чаще рассматривать резюме из старших групп (а именно 45+). Такое положение вещей может поменять требования ко всем соискателям, а также подходы найма», - отметила Мария Бузунова.