Общество

Каждого пятого жителя Пскова от поиска работы отвлекают домашние дела - исследование

Каждый пятый житель Пскова (20%) назвал домашние дела главной причиной, отвлекающей от поиска работы. Соответствующее исследование провела компания SuperJob.

17% отвлекаются из-за усталости, 15% опрошенным в Пскове мешают личные качества — лень, безответственность и неуверенность. Еще 12% назвали отвлекающим фактором соцсети и интернет. 7% признаются, что не понимают процесса поиска работы. 5% мешают хобби и увлечения. 4% жителей причиной, по которой отвлекаются от поиска работы, назвали телефонные звонки и встречи с друзьями. 3% винят во всем хорошую погоду и телевизор.

Ничего не мешает процессу поиска работы 49% опрошенных в Пскове, отмечают авторы исследования.

«Мужчины чаще отвлекаются от поиска работы из-за личных качеств, интернета и увлечений, женщины — из-за домашних проблем и усталости. Впрочем, среди женщин в Пскове больше всего тех, кто сумел организовать поиск работы так, чтобы ни на что не отвлекаться (52%)», - рассказали в компании.

За два года, число россиян, которым ничего не мешает в процессе поиска работы, стало меньше: 49% сегодня против 54% в 2019 году. По сравнению с 2019 годом увеличилось число тех, кто жалуется на обилие домашних дел, усталость, лень и соцсети.

Исследование проводилось 14-19 января 2022 года.