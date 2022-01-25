Общество

Родители Псковской области меньше всех в СЗФО нуждаются в услугах нянь - опрос

Родители Псковской области меньше всех на Северо-Западе нуждаются в услугах нянь. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе сервиса по поиску работы hh.ru.

Аналитики hh.ru изучили рынок труда СЗФО для нянь, воспитателей и бебиситтеров и выяснили, что, несмотря на недавние новости о нападении няни на маленького ребенка в Петербурге, спрос на данного вида работников на Северо-Западе страны вырос за год на 87%.

Активнее всего (после Петербурга) ищут, а также нанимают нянь и воспитателей работодатели из Ленобласти и Калининградской области (по 5% вакансий от общего объема за последнее время). Менее всего нужны няни, судя по числу вакансий, родителям из Псковской, Новгородской областей, а также Карелии (по 1% вакансий в каждом регионе).

«В среднем на одну вакансию няни\воспитателя откликаются 4-5 соискателей на Северо-Западе страны, что в целом укладывается в норму. Чаще всего на места нянь претендуют женщины в возрасте от 26 до 35 лет с опытом от 3 до 6 лет. Со своей стороны, каждый второй работодатель ждет от кандидатов на место няни соискателей с опытом работы минимум 1-3 года, а также на постоянную работу (86% работодателей)», - отметили в пресс-службе.

Средняя предлагаемая зарплата в вакансиях для нянь, воспитателей и бебиситтеров в СЗФО на данный момент на уровне 35 000 рублей, что на 5% больше, чем годом ранее, но все равно не удовлетворяет запросам соискателей. Так, лишь 24% соискателей из СЗФО на места нянь согласятся на зарплату от 30 000 до 40 000 рублей, а вот 36% хотят зарабатывать больше: от 45 000 до 60 000 рублей. Каждый десятый соискатель на место няни ожидает зарплату от 60 000 до 80 000 рублей.