Общество

СНГБ предлагает получить потребительский кредит онлайн

Зарплатные клиенты СНГБ могут получить потребительский кредит без посещения офиса и сбора документов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе банка.

Так, основные условия для получения кредита «Потребительский-Онлайн»:

1. Процентная ставка – от 4,9%* годовых.

2. Сумма кредита – от 600 000 рублей до 1 500 000 рублей (включительно).

3. Срок – до пяти лет.

Напомним, что при необходимости получения суммы от 10 000 до 600 000 рублей клиент может оформить кредит «Легкий-онлайн».

Чтобы получить кредит нужно:

Подать заявку на кредит в приложении (вкладка «Продукты» - «Открыть кредит» - «Кредит в СНГБ Онлайн»).

Не позднее следующего рабочего дня получить PUSH-уведомление с решением.

Подписать документы в СНГБ Онлайн, и кредитные средства будут зачислены на счет автоматически.

*Указанный размер процентной ставки применяется при кредитовании сроком на два года и при условии оформления через АО БАНК «СНГБ» страхового полиса по риску «Несчастный случай, болезнь» и «Потеря дохода (работы)» на весь срок пользования кредитом. Если клиент перестает относиться к категории зарплатный клиент, размер процентной ставки увеличивается на 2%. При досрочном прекращении или отказе заемщика от страхования процентная ставка определяется в размере, установленном на день заключения кредитного договора на условиях неоформления страхования 15,1% (при кредитовании на два года).

АО БАНК «СНГБ»