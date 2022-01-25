Общество

Иван Грибов заявил об отсутствии «экстраординарных» проблем в Псковской области

Прокурор Псковской области Иван Грибов в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) 26 января заявил об отсутствии «экстраординарных» проблем в Псковской области при его назначении на этот пост.

«Нельзя сказать, что бы были экстраординарные проблемы. Были обычные рабочие моменты. Было обращено внимание, что в регионе была колоссальная сумма задолженности по зарплате — 140 млн рублей. Стали разбирать структуру долгов, выяснилось, что четыре предприятия-банкрота не выплачивали зарплату. Фактически в точеном режиме разобрали структуру долгов. Со 140 до 40 млн снизили задолженность за год. Люди получили деньги», - рассказал он.

Кроме того, прокурор обозначил проблему с обеспечением жильем детей-сирот. По его словам, возникают ситуации, что выделенные деньги на покупку жилья для сирот могут быть не освоены.