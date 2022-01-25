Общество

Создание в Псковской области безбарьерной среды обсудил парламентский комитет

Комитет по труду и социальной политике Псковского областного Собрания принял решения по профильным вопросам январской сессии. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

Законопроект о передаче полномочий по приобретению жилых помещений для детей-сирот депутатам представил председатель областного комитета по строительству и ЖКХ Сергей Грахов – функционал может быть передан от областного комитета по соцзащите в орган исполнительной власти, курирующий сферу строительства. Специализированный жилищный фонд для детей-сирот при этом предполагается формировать не только за счет приобретения квартир, но и, как сказал Сергей Грахов, возможно, строительства жилья.

Вице-спикер Собрания Армен Мнацаканян попросил дополнительных разъяснений: «Раньше деньги на приобретение квартир для детей-сирот отправляли в муниципалитеты, они объявляли конкурсы по 44-ФЗ. Это порядок остается?» Сергей Грахов ответил, что однозначного подхода в этом вопросе пока не выработано: «Посмотрим, кто будет заказчиком. Каждый район будет рассматриваться индивидуально, чтобы максимально эффективно решить задачу по обеспечению детей-сирот жильем».

Председатель парламентского комитета Игорь Дитрих поинтересовался, как передача полномочий скажется на количестве приобретаемых квартир для детей-сирот. «Количество квартир зависит от объема финансирования, поэтому озвучить сейчас какие-то окончательные цифры я не смогу, но могу заверить, что все предоставленные средства будут реализованы и на них будет приобретено максимально возможное количество квартир для детей-сирот», - сказал руководитель областного комитета по строительству и ЖКХ.

«А сколько квартир планировалось купить в прошлом году и сколько в итоге было приобретено?» - обратился Игорь Дитрих с вопросом к первому заместителю председателя областного комитета по социальной защите Татьяне Селиверстовой. «В планах была 151 квартира, купили – 162, плюс реализовали 18 сертификатов», - ответила специалист.

Кроме того, она уточнила, что, несмотря на передачу полномочий, функционал по учету детей-сирот, обследованию специализированного жилищного фонда (специалист посещает квартиры детей-сирот дважды в год), по рассмотрению обращений и выдаче сертификатов по-прежнему остается за комитетом по соцзащите. Депутаты проголосовали в поддержку законопроекта.

Комитет также поддержал подготовленный прокуратурой области проект закона, касающийся полномочий органов государственной власти в сфере регионального государственного контроля. Новая редакция нормативного правового акта учитывает актуальные положения федерального законодательства.

В рамках заседания комитета парламентарии обсудили изменения в региональную государственную программу «Доступная среда для инвалидов и иных маломобильных групп населения». Ключевые поправки связаны с приведением в соответствии объемов финансирования мероприятий программы, актуализацией статистических данных о количестве детей-инвалидов и других категорий маломобильных групп граждан, а также включением центров психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи в порядок предоставления субсидий местным бюджетам.

«Финансирование программы "Доступная среда" в 2022 году выросло на 6,4 миллиона рублей и составило 42 миллиона 198 тысячи рублей. На что будут потрачены дополнительные деньги?» - спросил Игорь Дитрих у представителя областного комитета по соцзащите.

По словам Татьяны Селиверстовой, средства будут направлены на создание безбарьерной среды в учреждениях здравоохранения и образования, на покупку реабилитационного оборудования, оснащение квартир для совместного проживания инвалидов, а также на оборудование тротуаров и переходов в муниципалитетах.

«Необходимо отметить, что приоритетные объекты для создания безбарьерной среды выбираются из специального реестра, составленного по согласованию с представителями общественных организаций инвалидов», - добавила первый заместитель председателя комитета по соцзащите.

Депутаты рекомендовали принять предложенные поправки в госпрограмму.