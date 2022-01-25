Общество

Прокурор назвал «громадным» уголовное дело по обвинению Михаила Гавунаса

Прокурор Псковской области Иван Грибов в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) 26 января прокомментировал уголовное дело в отношении экс-заместителя председателя Псковского областного Собрания депутатов Михаила Гавунаса, обвиняемого в организации мошенничества в особо крупном размере.

Напомним, 19 марта 2021 года Псковский городской суд начал рассмотрение уголовного дела в отношении Михаила Гавунаса, обвиняемого в организации мошенничества в особо крупном размере, и Льва Саляева, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере.

«К доводам защиты мы всегда относимся очень серьезно. Бывают ошибки, их тоже надо признавать. Поэтому все доводы защиты обязательно исследуются. Дело перед направлением в суд дается полностью на прочтение обвиняемому и защитнику, они могут все свои аргументы изложить как в ходе расследования, так и в итоге. Когда дело предоставляется для ознакомления, можно почитать, какие собраны доказательства. С ними знакомится защита, она может представить свою позицию. На момент, когда дело направлялось в суд, каких-то вопросов, которые бы, на наш взгляд, не позволяли бы передать дело в суд, мы не усмотрели. Сейчас идет судебное разбирательство. Дело большое, просто громадное. Там много доказательств. Поэтому идет обычный процедурный вопрос, надо исследовать доказательства. Если будут какие-то новые аргументы со стороны защиты, мы, безусловно, будем их исследовать и давать свою позицию», - сказал гость студии.

Иван Грибов подчеркнул, что дела, которые вызывают определенный резонанс, надо обязательно держать на контроле. «Их нельзя пускать на самотек. Как правило, это значимые дела для региона», - добавил прокурор области.

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Михаилу Гавунасу инкриминируются мошеннические действия, связанные с завладением обманным путем долей ГУП «Псковалко» в уставном капитале ЗАО «Псковпищепром» и легализацией похищенного имущества, мошеннические действия, связанные с завладением путем обмана имуществом ЗАО Агрофирма «Черская» в ООО «Агрокомплекс» и легализацией похищенного имущества, использование заведомо подложного документа об отсутствии у него гражданства государства Израиль, а также склонение неустановленного лица к изготовлению данного документа.

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Михаил Гавунас находился под следствием 8 лет. Дело несколько раз возвращалось в следственный комитет для устранения нарушений.