Прокурор назвал «громадным» уголовное дело по обвинению Михаила Гавунаса

Прокурор Псковской области Иван Грибов в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) 26 января прокомментировал уголовное дело в отношении экс-заместителя председателя Псковского областного Собрания депутатов Михаила Гавунаса, обвиняемого в организации мошенничества в особо крупном размере.
Напомним, 19 марта 2021 года Псковский городской суд начал рассмотрение уголовного дела в отношении Михаила Гавунаса, обвиняемого в организации мошенничества в особо крупном размере, и Льва Саляева, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере.
Иван Грибов подчеркнул, что дела, которые вызывают определенный резонанс, надо обязательно держать на контроле. «Их нельзя пускать на самотек. Как правило, это значимые дела для региона», - добавил прокурор области.
Михаилу Гавунасу инкриминируются мошеннические действия, связанные с завладением обманным путем долей ГУП «Псковалко» в уставном капитале ЗАО «Псковпищепром» и легализацией похищенного имущества, мошеннические действия, связанные с завладением путем обмана имуществом ЗАО Агрофирма «Черская» в ООО «Агрокомплекс» и легализацией похищенного имущества, использование заведомо подложного документа об отсутствии у него гражданства государства Израиль, а также склонение неустановленного лица к изготовлению данного документа.
Михаил Гавунас находился под следствием 8 лет. Дело несколько раз возвращалось в следственный комитет для устранения нарушений.