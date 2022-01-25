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Общество

Иван Грибов о памятнике Петру I: Кому-то нравится, кому-то — нет

26.01.2022 16:09|ПсковКомментариев: 0

Прокурор Псковской области Иван Грибов в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) 26 января прокомментировал установку памятника императору Петру I у здания региональной прокуратуры.

«Дело вкуса: кому-то нравится, кому-то — не нравится. Мне нравится. Когда проговаривали с архитекторами возможные варианты, была идея Петра, "растущего" из камня. Реализация была осуществлена таким вот образом. Мы проводили строительство памятника в рамках указа президента о праздновании 300-летия органов прокуратуры. Стояла задача провести определенные памятные мероприятия. Указом президента было поручено региональным властям оказать определенное содействие. Соответственно, проговаривая вопрос с губернатором, было принято решение о возможности строительства памятника Петру, поскольку его нет на территории области, а именно он (Петр I - ред.) создал органы прокуратуры», — рассказал Иван Грибов.

Прокурор добавил, что было принято единогласное решение поддержать предложенный скульпторами вариант.

Напомним, памятник Петру I торжественно открыли 14 января. Прокурор региона Иван Грибов и первый вице-губернатор Вера Емельянова заложили в его основание капсулу с посланием, адресованным будущим поколениям прокурорских работников.

Теги: #прокуратура псковской области #памятники
Источник: Псковская Лента Новостей
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