Общество

Псковские росгвардейцы встретились с защитником блокадного Ленинграда

Псковские росгвардейцы встретились с защитником блокадного Ленинграда. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

В библиотеке микрорайона Любятово «БиблиоЛюб» состоялась встреча памяти «Непокоренный Ленинград», посвященная 78-ой годовщине снятия блокады Ленинграда.

Геннадий Василюк, ветеран Великой Отечественной войны, житель блокадного Ленинграда, рассказал истории из своей жизни. Будучи подростком 14 лет, он активно участвовал в обороне Ленинграда, был связистом. День Победы Геннадий Василюк со своими боевыми товарищами встретил на территории Прибалтики.

Ветеран имеет орден Отечественной войны II степени, награжден медалями «За отвагу», «За оборону Ленинграда», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов».

Во встрече приняли участие офицеры регионального управления Росгвардии, студенты Псковского политехнического колледжа и заведующая библиотекой микрорайона Любятово «БиблиоЛюб» Елена Сойтту. Росгвардейцы пожелали Геннадию Василюку крепкого здоровья, душевного тепла, счастья, благополучия и долгих лет жизни.