Псковичам предложили узнать о новых угрозах коронавируса на вебинаре

Псковичей приглашают к участию во Всероссийском онлайн-вебинаре «COVID-19. Новые угрозы». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации региона.
Мероприятие состоится в четверг, 27 января, в 10.30.
Во время прямого эфира выступят руководитель группы Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев и генеральный директор Благотворительного фонда «Стабильное развитие» Светлана Талейран.
Жители Псковской области смогут узнать:
Кроме того, эксперты ответят на вопросы участников вебинара.
Участие в мероприятии бесплатно. Подключиться к эфиру можно будет, перейдя по ссылке.