Общество

Псковичам предложили узнать о новых угрозах коронавируса на вебинаре

Псковичей приглашают к участию во Всероссийском онлайн-вебинаре «COVID-19. Новые угрозы». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации региона.

Мероприятие состоится в четверг, 27 января, в 10.30.

Во время прямого эфира выступят руководитель группы Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев и генеральный директор Благотворительного фонда «Стабильное развитие» Светлана Талейран.

Жители Псковской области смогут узнать:

чем отличается омикрон-штамм от тех штаммов, которые уже были;

можно ли заразиться одновременно ковидом или гриппом;

как отличить ковид от ОРВИ;

на сколько вакцина эффективна против новых штаммов;

об осложнениях после ковида, восстановление и реабилитация;

о вакцинации детей против ковида, противопоказания;

меры профилактики заболеваний детьми.

Кроме того, эксперты ответят на вопросы участников вебинара.

Участие в мероприятии бесплатно. Подключиться к эфиру можно будет, перейдя по ссылке.