Общество

Полиция возбудила дело по факту резонансного инцидента в деревне Гречухино

Полицейские возбудили уголовное дело по факту резонансного инцидента в деревне Гречухино. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.

«После поступления соответствующих сообщений сотрудники МО МВД России "Великолукский" приняли все необходимые оперативные меры к установлению всех обстоятельств. Теперь в ходе расследования предстоит собрать доказательственную базу для привлечения виновного лица к установленной законом ответственности», - отметили в пресс-службе ведомства.

Напомним, женщина с вилами пыталась ворваться в дом жителей деревни Гречухино Великолукского района, но, не сумев открыть запертую дверь, вышла на улицу и несколько раз ударила сельскохозяйственным инструментом транспортное средство, припаркованное во дворе. Инцидент, произошедший 23 января, попал на камеру видеонаблюдения.