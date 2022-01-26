Общество

Более 20 псковских организаций вошли в программу модернизации первичного звена здравоохранения

В региональную программу модернизации первичного звена здравоохранения Псковской области включены 22 медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь. Об этом сообщила председатель регионального комитета по здравоохранению Марина Гаращенко в ходе парламентского часа на сессии областного Собрания депутатов 27 января, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Она отметила, что программа будет реализована за 5 лет с 2021 года по 2025 год. Источниками ее финансирования являются средства из федерального и бюджета субъекта РФ, рассказала Марина Гаращенко. Уровень софинансирования составляет 97,7%.

Субсидии из госказны на реализацию программных мероприятий региональной программы ежегодно будут составлять почти 500 млн рублей.