Общество

За сутки в Псковской области выявили 212 случаев COVID-19, скончались шесть человек

Еще 212 случаев заражения коронавирусом выявили в Псковской области за прошедшие сутки, всего - 74 712. Об этом сообщает официальный телеграм-канал региона.

За весь период наблюдений в области выздоровели 70 009 (+127 за сутки), умерли 1410 пациентов, статистика пополнилась шестью летальными случаями.

Статистика заболеваемости коронавирусом в муниципалитетах:

Псков – 24554

Великие Луки – 11969

Бежаницкий район – 799

Великолукский район – 1960

Гдовский район – 1197

Дедовичский район – 1748

Дновский район – 587

Красногородский район – 724

Куньинский район – 672

Локнянский район – 644

Невельский район – 3023

Новоржевский район – 883

Новосокольнический район – 2110

Опочецкий район – 2459

Островский район – 3288

Палкинский район – 708

Печорский район – 1654

Плюсский район – 1153

Порховский район – 2435

Псковский район – 6244

Пустошкинский район – 775

Пушкиногорский район – 896

Пыталовский район – 825

Себежский район – 1744

Стругокрасненский район – 1140

Усвятский район – 475

Иногородние (с 30.12.2020) - 46.