За сутки в Псковской области выявили 212 случаев COVID-19, скончались шесть человек

Еще 212 случаев заражения коронавирусом выявили в Псковской области за прошедшие сутки, всего - 74 712. Об этом сообщает официальный телеграм-канал региона.
За весь период наблюдений в области выздоровели 70 009 (+127 за сутки), умерли 1410 пациентов, статистика пополнилась шестью летальными случаями.
Статистика заболеваемости коронавирусом в муниципалитетах:
Псков – 24554
Великие Луки – 11969
Бежаницкий район – 799
Великолукский район – 1960
Гдовский район – 1197
Дедовичский район – 1748
Дновский район – 587
Красногородский район – 724
Куньинский район – 672
Локнянский район – 644
Невельский район – 3023
Новоржевский район – 883
Новосокольнический район – 2110
Опочецкий район – 2459
Островский район – 3288
Палкинский район – 708
Печорский район – 1654
Плюсский район – 1153
Порховский район – 2435
Псковский район – 6244
Пустошкинский район – 775
Пушкиногорский район – 896
Пыталовский район – 825
Себежский район – 1744
Стругокрасненский район – 1140
Усвятский район – 475
Иногородние (с 30.12.2020) - 46.