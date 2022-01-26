Общество

Почти 200 объектов здравоохранения построят в Псковской области

199 объектов построят в Псковской области в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения. Об этом сообщила председатель регионального комитета по здравоохранению Марина Гаращенко в ходе парламентского часа на сессии областного Собрания депутатов 27 января, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

По региональной программе в 2021 году начато строительство 23 единиц модульных конструкций фельдшерско-акушерских пунктов в 12 районах Псковской области, отметила Марина Гаращенко.

В 2022 году планируется построить 41 ФАП, в 2023 году – 44 ФАПа, одну врачебную амбулаторию, в 2024 году — 32 ФАПа, два офиса врача общей практики и одну врачебную амбулаторию, в 2025 году — 45 ФАПов, семь офисов врача общей практики и три врачебные амбулатории.

Общая стоимость мероприятий по возведению объектов капитального строительства в 2021 году в рамках региональной программы Псковской области составляет 144 млн 217,6 тыс. рублей, из них: на мероприятия по строительству – 123 млн 949,4 тыс. рублей; на оснащение объектов мебелью и оборудованием – 20 млн 268,2 тыс. рублей.