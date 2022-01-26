Среднемесячная зарплата псковских врачей в 2021 году превысила 65 тысяч рублей

Среднемесячная заработная плата врачей в Псковской области в 2021 году превысила 65 тысяч рублей. Об этом сообщила председатель регионального комитета по здравоохранению Марина Гаращенко в ходе парламентского часа на сессии областного Собрания депутатов 27 января, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
В 2021 году среднемесячная заработная плата врачей составила 66 435 рублей, или 225,6% от среднемесячного дохода от трудовой деятельности; среднего медицинского персонала – 34 471 рубль; младшего медицинского персонала – 28 873 рубля.
«Уровень оплаты труда по итогам 2021 года вырос по сравнению с уровнем оплаты труда в 2012 году: врачей – в 2,5 раза; среднего медицинского персонала – в 2,4 раза; младшего медицинского персонала – в 3,2 раза», - уточнила Марина Гаращенко.
Она отметила, что с марта по октябрь 2020 года за счет средств федерального и областного бюджетов производились выплаты за оказание медицинской помощи больным новой коронавирусной инфекцией, замененные с ноября 2020 года социальными страховыми выплатами из Фонда социального страхования РФ.
«Соответственно, указанные стимулирующие выплаты были включены в 2020 году в расчет среднемесячной заработной платы медицинского персонала. Измененная система мотивации медицинских работников в конце 2020 года к оказанию медицинской помощи больным новой коронавирусной инфекцией не повлекла снижения получаемых денежных средств медицинскими работниками, но вывела указанную поддержку из структуры заработной платы», - добавила председатель комитета.