Общество

79 объектов здравоохранения капитально отремонтируют в Псковской области

79 объектов здравоохранения капитально отремонтируют в Псковской области в рамках программы модернизации первичного звена. Об этом сообщила председатель регионального комитета по здравоохранению Марина Гаращенко в ходе парламентского часа на сессии областного Собрания депутатов 27 января, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Капитальный ремонт в рамках мероприятий региональной программы в 2021 году запланирован в 18 медицинских организациях (32 объекта). Общая стоимость мероприятий по проведению работ составляет 148 млн 777,6 тыс. рублей. По состоянию на 21 января 2022 года строительно-монтажные работы завершены на 30 объектах.

Также Марина Гаращенко рассказала, что региональная программа модернизации первичного звена здравоохранения предусматривает приобретение 536 единиц медицинского оборудования.

Кроме того, планируется купить 212 единиц медицинского автотранспорта на общую сумму 152 млн 607,19 тыс. рублей.