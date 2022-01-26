Общество

Новые пункты скорой помощи создадут в районах Псковской области

Новые пункты скорой медицинской помощи создадут в районах Псковской области. Об этом сообщила председатель регионального комитета по здравоохранению Марина Гаращенко во время парламентского часа на сессии областного Собрания, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Посты скорой медицинской помощи должны появиться в каждом районе Псковской области. Вопрос комфортного пребывания на рабочем месте врачей скорой помощи находится на особом контроле губернатора, подчеркнула Марина Гаращенко. В первую очередь работа будет вестись в Новосокольническом, Стругокрасненском и Порховском районах. Также в приоритете - возведение пунктов СМП в Псковском и Локнянском районах.

Всего по поручению главы региона планируется возвести 10 постов скорой помощи в районах, где наиболее часто поступают обращения жителей. По словам Марины Гаращенко, проектно-сметная документация для строительства уже готова, а проекты согласованы, в том числе и с руководством муниципалитетов.

Депутат Олег Савельев также уточнил, есть ли возможность бесплатно доставлять пациентов, которым не требуется экстренная помощь. «Например, человек лежит весь в гипсе дома, и ему надо на перевязку к определенному часу. "Скорая" в это время может быть на выезде, а у соцзащиты слишком маленькие автомобили, и нет возможности перевозки лежачих больных», - заметил Олег Савельев.

Руководитель профильного комитета ответила, что для транспортировки таких пациентов нет специальных автомобилей. В 2021 году комитет уже закупил партию машин, но спрос на них по-прежнему высок, а значит, работа в этом направлении будет продолжена.