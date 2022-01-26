Общество

Антон Минаков: Считаю подвигом то, что делают сейчас врачи

Депутат Псковского областного Собрания Антон Минаков назвал подвигом работу врачу в период пандемии. Об этом с сессии регионального парламента, которая проходит 27 января, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Считаю подвигом то, что делают сейчас врачи. Работают по максимуму за невысокую зарплату», - подчеркнул он.

Обращаясь к председателю областного комитета по здравоохранению Марине Гаращенко, Антон Минаков отметил, что работа органа исполнительной власти все равно будет подвергаться критике. «Такая у нас работа — находить минусы. Такое взаимодействие полезно всем», - сказал он.

Антон Минаков добавил, что в ходе работы с избирателями соберет обращения, связанные с оказанием медпомощи, и направит их в профильный комитет.