Общество

Плюсовую температуру, снег и дождь прогнозируют в Псковской области 28 января

Налипание мокрого снега на провода возможно в отдельных районах Псковской области в пятницу, 28 января. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном гидрометцентре.

На территории региона прогнозируется облачная погода.

Ночью пройдут местами сильные осадки в виде снега и мокрого снега. Утром в отдельных районах ожидается снег с дождем. Днем осадки будут умеренными, в виде мокрого снега и дождя, вечером - переходящие в снег. Вечером на дорогах местами образуется гололедица.

Ветер будет южных направлений, со скоростью 9-14 метров в секунду. Температура воздуха по области прогнозируется в диапазоне -3…+2 градуса.

Атмосферное давление будет низким.