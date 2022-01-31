Общество

Увидеть вторжение роботов приглашают псковичей

Увидеть вторжение роботов приглашают псковичей на выставке технологий. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы мероприятия.

Выставка роботов откроется в Пскове 10 февраля. Ее посетители - дети и взрослые - смогут пообщаться, поиграть и потанцевать с роботами.

Жители Пскова увидят достижения инженеров всего мира: из США, Канады, Великобритании, Южной Кореи, Японии, Франции, Австралии и, конечно, России. «Среди роботов будут роботы размером с человека, робо-девушка KIKI, которая проконсультирует вас по любому вопросу, робот стендапер, который самостоятельно передвигается по выставке и знакомится с посетителями и робот Деревяка, который умело предсказывает будущее», - отметили организаторы.

«Мы собрали лучшие экспонаты со всего мира, многие из них приехали к нам со всемирно известной выставки СЕS. До этого экспозиция объехала почти всю Европу, откуда мы сразу направились в ваш город. До этого мы были в Литве», - добавил управляющий выставки Robopark.

Экспозицию дополнят 5 зон виртуальной реальности, где каждый сможет прокатиться на американских горках, побывать на дне океана и поуправлять молниями по технологиям Теслы. Самые смелые посетители смогут покрутиться на разработанном специально для космонавтов тренажере вестибулярного аппарата.

«Каждый час по экспозиции будет проходить экскурсия, в ходе которой экскурсовод в интересной и доступной форме расскажет о каждом роботе, его уникальных возможностях и применении в быту. Музей работает с соблюдением всех необходимых норм и требований защиты посетителей от коронавирусной инфекции. Ну и, к счастью, роботы коронавирусом не болеют», - добавили организаторы выставки.

По завершении осмотра посетители смогут принять участие в мастер-классах: 3D-моделировании, написании программ для управления роботами и постановке увлекательных опытов. Все результаты и поделки можно забрать с собой.

Выставка будет работать в Пскове с 10 февраля по 13 марта по адресу: улица Завеличенская, 23 (2 этаж ТРЦ «Fjord Plaza»).

Билеты можно приобрести на сайте или в кассе выставки.

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