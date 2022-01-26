Общество

Детки в платной палатке

Новость о появлении в детском отделении псковской инфекционки платных палат породила настоящую бурю. Одни, не жалея восклицательных знаков, писали в соцсетях о наживе на детях и разделении пациентов по достатку. Другие в это время напоминали о платных палатах в роддоме и прочих клиниках, о продаже за деньги детских лекарств в аптеках и прочих расходах на подрастающее поколение. А мы, отбросив шелуху эмоций, оставили ядро кристально чистой информации. И выяснили, за что конкретно родителям предлагают платить деньги и лучше ли лечат в палате повышенной комфортности.

На фото: обычная палата в день приемки детского корпуса в январе прошлого года.

Сколько стоит пребывание в палате повышенной комфортности?

2500 рублей в сутки.

За что такие деньги?

Цена сложилась из стоимости использования бытовой техники и дополнительных предметов мебели, постельного белья, оплаты персоналу за дополнительную уборку и контроль состояния бокса.

Что внутри палаты?

Холодильник, телевизор с кабельным ТВ, электрочайник, напольный вентилятор. Обещают постельное белье из высококачественного материала и возможность проводного выхода в интернет со своего гаджета. Есть детский стол и стул, стульчик для кормления, игровой манеж.

Чем кормят?

Тем же, чем и всех остальных пациентов. Отдельное меню для обитателей палат повышенной комфортности не предусмотрено.

Сколько таких палат?

Пока в детском корпусе только одна такая палата. Заселена она была в первый же день. Запланировано скорое открытие второй.

На сколько человек рассчитана палата?

В одном боксе одновременно могут находиться до трех пациентов и один сопровождающий.

Платить надо за каждого человека или за всю палату?

2500 рублей в сутки — это стоимость всей палаты.

Значит, три семьи могут скинуться, а присматривать за детьми будут мамы по очереди?

Нет, это так не работает. Трое маленьких пациентов должны быть из одной семьи, братьями или сестрами.

Лечат ли платных пациентов лучше, чем остальных?

Дополнительное медицинское сопровождение не предусмотрено. То есть родители платят не за медицинские услуги, а за более комфортное пребывание в стенах клиники с бытовой точки зрения.

Зачем вообще нужны платные палаты?

Спрос породил предложение. Об услуге задавали вопросы задолго до ее введения, поэтому в больнице решили дать пациентам возможность болеть с комфортом и в современных условиях.

Есть ли платные палаты во взрослом отделении?

Да, четыре в Пскове и две в Великих Луках. Внутри все то же самое, кроме детской мебели. Палаты одноместные, но могут подселить второго человека (только если он родственник и только если он болен, заселиться для ухода невозможно). Сутки на одного обойдутся в 2100 рублей, а второму дадут скидку 50%. В обычной палате для взрослых лежат по одному-два человека, а при увеличении числа пациентов в каждую палату ставят еще по одной кровати.

Почему бы во всей больнице не сделать условия, как в платных палатах?

В клинике ссылаются на требования законодательства, по которым палата повышенной комфортности не входит в перечень предоставления медицинских услуг по госзаданию. «Учреждению, - говорит его администрация, - финансово не обосновано вводить дополнительные немедицинские услуги без оплаты».

Не будут ли ухудшены условия для «бесплатных» пациентов?

Врачи настаивают: раз в цену платных палат не входит дополнительное медицинское сопровождение, значит угрозы ухудшения условий пребывания пациентов в обычных палатах нет.

Такие палаты оснащены кроватями, индивидуальными тумбочками, шкафом для одежды, обеденным столом, стульями, душевой кабиной, туалетом, системой вызова медперсонала.

Юлия Магера, фото Вадима Боченкова