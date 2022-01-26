Общество

Чем глава города занимается после работы, узнали великолукские студенты

Глава города Великие Луки Николай Козловской в ходе неформальной встречи со студентами рассказал, чем он занимается после работы. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации города.

«Ненормированный график, плотный рабочий процесс, ответственность за жизнь и развитие всего города. А остается ли время на отдых, бывают ли выходные?» - такой вопрос задали студенты главе города.

Николай Козловский ответил, что у него есть выходные, но их не так много. «Стараюсь, конечно, проводить время с семьей. Бывает возможность выехать на рыбалку. Обязательно в выходной день выделяю время для чтения, часика два. В грибной сезон люблю погулять по лесу», - сказал он.

При этом, по словам Николая Козловского, даже при таком напряженном ритме он находит время для спорта.

«Два-три раза в неделю я стараюсь выбрать время для посещения тренажерного зала. Делаю упражнения на пресс, спину, мышцы рук. В меру», - добавил глава города.