Общество

Инфекционист назвала потерю обоняния редким симптомом при омикрон-штамме

Исполняющая обязанности главного врача Центра профилактики и борьбы со СПИД, врач-инфекционист Елена Карзанова рассказала, что потеря обоняния при заболевании омикрон-штаммом встречается не так часто, как при других штаммах. Об этом она сообщила в своем Instagram-аккаунте во время прямого эфира.

«С приходом нового штамма коронавируса такой симптом, как потеря обоняния, стал не таким актуальным, как это было раньше при штаммах "дельта" и других», - заметила врач.

Она сообщила, что ведущими симптомами на сегодняшний день являются першение в горле, головная боль и повышенная температура тела от 38 градусов.

Кроме того, Елена Карзанова добавила, что центры регуляции вкуса и обоняния у людей с возрастом притупляются. К тому же, по ее словам, у взрослых чаще бывают скрытые заболевания, например синусит, гайморит. «Поэтому исчезновение или снижение обоняния совершенно не говорит о том, что это коронавирусная инфекция», - подчеркнула инфекционист.