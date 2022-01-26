Общество

«Ни одна натовская моль»: организатор «Хельги» раскритиковал Североатлантический альянс

Организатор фестиваля исторической реконструкции «Хельга», активист «Команды 2018» Василий Мизгирев раскритиковал Североатлантический альянс (НАТО) на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: Василий Мизгирев / социальная сеть «ВКонтакте»

«Проснулись, блин! Слушаю телевизор и никак понять не могу: нашим политикам и аналитикам политическим уши вычистили и глаза промыли?! А то для них открытие, что НАТО никогда не будет вести честную политическую игру. Для меня это было и останется железобетонным: НАТО – враг! Все члены и пособники этого альянса ничего, кроме кулака перед мордой, не заслуживают. Надо отдать им должное. Они очень последовательно и грамотно проводили свою политику уничтожения Варшавского договора, СССР и впоследствии связей России с другими государствами. Печально, что за эти годы все так и случилось. Еще печальней и противней, что свершилось это мозгами и решениями отдельных лидеров страны, начиная с Горбачева. Чего стоит доклад Ельцина президенту США о том, что СССР больше нет. Вот с этого момента они и стали на поводу у НАТО. В годы моей службы в дальней авиации я гордился, что являюсь офицером мощной державы. Когда наш полк совершал дежурные полеты вдоль норвежской границы, то ни одна натовская моль и в мыслях не держала (не то, чтобы залететь в пределы нашей страны с разведкой) вдоль границы пролететь и на наши "бэкфайеры" (так они называли Ту-22М3: "Огонь сзади") полюбоваться», - высказался пскович.

По его мнению, с 1992 года Россия начала сдавать позиции перед НАТО. «Да, очевидно благодаря уму и изобретательности отечественных ученых, мы во многих позициях вооружения шагнули очень вперед. Только хочется сразу же обратить внимание на пару моментов. Практически вся молодежь стремится знать английский язык и вести свой бизнес, привязывая все к евро и доллару. Почти у всех наших депутатов и немалочисленных чиновников выбор, где учиться их детям, однозначен, и он в пользу стран НАТО. И перечислять можно долго и много. А что же осталось своего отечественного, того, чем мы, вначале школьники, а потом молодые лейтенанты, гордились? Когда я учился в школе, то у меня висели фотографии Гагарина, Высоцкого, Ломоносова и сборной СССР по хоккею. В детстве любил слушать русские народные сказки. Чего сейчас у молодежи висит на стенах, как пример подражания?! Так что проснуться, а лучше не засыпать в "дурнинном коматозе", надо было еще в 1992 году», - считает он.

«Слушаю я наших политических аналитиков и хочется, если повезет остаться жить на этой планете, послушать их через пару лет. Что они начнут лепетать, когда планета будет в хаосе и трупах. Судя по всему тому, что нам сейчас вещают, граждане нашей страны движутся не в светлое будущее, а в ад. И войны нам походу не избежать, ибо НАТО – это не миротворцы. Господство доллара в мире - вот их доктрина!» - резюмировал Василий Мизгирев.

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Напомним, ранее Василий Мизгирев вступил в полемику с автором песни и клипа, посвященных 800-летию со дня рождения князя Александр Невского, Марией Осинцевой (Машани) из Новосибирска.