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Общество

ПФР и Фонд социального страхования планируют объединить в одну структуру

28.01.2022 07:35|ПсковКомментариев: 0

К 2023 году правительство РФ планирует унифицировать отдельные положения об уплате страховых взносов работодателями в Пенсионный фонд и Фонд социального страхования. Отказ от существующего в этой сфере сейчас многообразия связан с объединением двух фондов в единую структуру — Социальный фонд. Об этом пишет газета «Коммерсант».

Как следует из материалов Минтруда, посвященных модели реорганизации ПФР и ФСС, ведомство предлагает объединить две организации в единую структуру, присвоив ей новый организационно-правовой статус — внебюджетный фонд. Сейчас организационно-правовая форма обоих фондов — государственное учреждение, она закреплена в Бюджетном кодексе.

Согласно проекту закона «О Фонде пенсионного и социального страхования РФ», внебюджетный фонд — это некоммерческая организация для осуществления функций по обязательному социальному (пенсионному) страхованию и мер социальной поддержки. Ее учредителем выступает правительство, а собственником имущества фонда, так же как и ответственным по публичным обязательствам фонда,— РФ.

Хотя координировать работу нового фонда все также будет Минтруд, в структуре его управления появится принципиально новый орган — наблюдательный совет. Он будет состоять из семи человек — представителей работодателей и профсоюзов, Совета Федерации и Госдумы, вице-премьера — координатора РТК, главы Минтруда и самого председателя фонда. В компетенции совета, отметил источник в кабмине, будут находиться вопросы стратегического развития фонда: размер страховых тарифов, использование резервных средств фонда, формирование его бюджета и рассмотрение кандидатур на место председателя организации. Однако окончательное решение о выборе главы фонда остается за председателем правительства — как и сейчас.

Административные расходы на работу нового фонда (на выплату зарплат сотрудникам, содержание имущества и обслуживание IT-систем), как уточнили источники в социальном блоке, не должны превысить показатель, заложенный в федеральном бюджете для ПФР и ФСС, то есть примерно 1% от их расходов. В то же время, продолжили они, в Минтруде надеются на экономию бюджетных средств по двум последним статьям расходов — за счет эффекта масштаба, а также с помощью сокращения расходов на управленческий аппарат будущего фонда. Основная масса сотрудников и ПФР, и ФСС (в сумме — более 130 тыс. человек по всей стране) при этом должны остаться на своих рабочих местах или их переопределят а новые позиции в обновленной структуре фонда.

Как рассказали источники в правительстве, Минтруд рассчитывает внести федеральный закон об объединении фондов на рассмотрение Госдумы уже в весеннюю сессию — чтобы летом можно было бы подготовить проект объединенного бюджета фонда на 2023–2025 годы. Помимо этого документа, ведомство также разработало пакет поправок к Бюджетному и Гражданскому кодексам и ряду федеральных законов — работа над ними также будет идти уже в этом году.

За объединением фондов в единую структуру последуют новшества не только для застрахованных, но и для работодателей, а именно унификация отдельных положений тарифной политики ПФР и ФСС.

В первую очередь Минтруд планирует ввести так называемый единый тариф с общим порогом взносооблагаемой базы для уплаты взносов на пенсионное страхование и страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством. Сейчас ставка тарифа по пенсионному страхованию для всех работодателей, за исключением льготных категорий, составляет 22% в пределах базы (1,565 млн руб.) и 10% сверх этой суммы, для взносов в ФСС — 2,9% при зарплате до 1,032 млн руб. и 0% сверх этой суммы. С 2023 года, по замыслу Минтруда, все работодатели будут уплачивать и пенсионные, и социальные взносы в том же размере, однако в виде единого платежа и исходя из наличия единой взносооблагаемой базы (1,565 млн руб.). Кроме того, ведомство предлагает обязать работодателей платить социальные взносы и за сотрудников, которые работают в рамках гражданско-правовых договоров.

Такое повышение тарифа, по расчетам ведомства, коснется только 12,9% работодателей и 9,6% работников — большинство из них занято в финансовых, научно-исследовательских и IT-организациях, в нефтегазовом и металлургическом секторах. Максимальный рост дополнительной нагрузки на работодателей в пересчете на одного работника составит 16,4 тыс. руб., что увеличит доходы бюджета фонда по этому виду страхования от взносов работодателей на 13,7 млрд руб. и позволит к 2025 году увеличить максимальный размер выплат по обязательному социальному страхованию в 1,5 раза.

Так, например, максимальный размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком, который составляет 40% от средней зарплаты в пределах страхуемого заработка, составит 57,4 тыс. руб. вместо 37,9 тыс. руб., а пособие по беременности и родам (максимальная сумма пособия за 140 календарных дней) — 660,9 тыс. руб. вместо 435,9 тыс. руб. Также вырастет и пособие по временной нетрудоспособности: при стаже восемь лет и более — до 143,5 тыс. руб. вместо 94,7 тыс. руб., при стаже от пяти до восьми лет — до 114,8 тыс. руб. вместо 75,7 тыс. руб., при стаже до пяти лет — до 86,1 тыс. руб. вместо 56,8 тыс. руб.

Минтруд не планирует менять количество и порядок льгот по страховым взносам, которые существуют сейчас. Такими привилегиями сейчас обладает малый и средний бизнес (единый тариф составляет 15% с выплат выше МРОТ), резиденты ТОР, СОНКО, благотворительные организации, «Сколково», ИТ-организации, организации-мультипликаторы (им предлагается установить тариф 7,6%, что позволит ряду типов предприятий уменьшить расходы на взносы) и суда (тариф — 0% с выплат экипажу, до 2027 года).

Переход на единый тариф также позволит фонду принимать от работодателей все необходимые сведения о работниках и уплаченных за них страховых взносах в виде единой ежемесячной формы. В ней будет несколько разделов — от учета сведений о факте работы до информации о структуре зарплаты бюджетников,— которые компании будут заполнять с разной периодичностью.

Теги: #пфр #социальная сфера
Источник: Псковская Лента Новостей
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