Общество

План работы Молодежного совета рассмотрели в Псковском облсовпрофе

Заседание Молодежного совета состоялось в малом зале Псковского облсовпрофа. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского областного совета профессиональных союзов.

Фото: пресс-служба Псковского областного совета профессиональных союзов

Участники встречи рассмотрели вопросы об утверждении плана работы Молодежного совета на первое полугодие 2022 года, подготовке к онлайн-турниру территориального объединения организаций профсоюзов Федерации независимых профсоюзов России в Северо-Западном федеральном округе среди членов Молодежного совета, который пройдет в феврале.

Также была заслушана информация про новый штамм коронавируса «омикрон». В заключение заседания собравшиеся обсудили вопрос о награждении членов Молодежного совета.