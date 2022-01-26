Общество

Специалисты занимаются решением проблемы с волками в Пушкиногорском районе

Специалисты занимаются решением проблемы с волками в Пушкиногорском районе, администрация района держит ситуацию на контроле. Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщил первый заместитель главы администрации Пушкиногорского района Михаил Занин.

Фото: pixabay.com

По словам Михаила Занина, волки расправились с собаками на улице Совхозной в Пушкинских Горах еще неделю назад, и с тех пор они больше не появлялись на территории населенного пункта.

«Как только сигнал поступил, специальные бригады выехали для отстрела. Они обнаружили следы животных, однако самих волков не было», - пояснил Михаил Занин и добавил, что ранее жалобы на волков от жителей поселка не поступали.

Первый заместитель главы администрации района допустил, что волки мигрируют, и они могли уйти в другой район, а затем могут вернуться снова. По его словам, специальные бригады находятся в состоянии готовности.

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Напомним, ранее стало известно, что на улице Совхозной в Пушкинских Горах волки ночью утащили три собаки, одну из них без головы оставили на дороге. «Тащили по дороге метров сто кровавым следом в кусты и, видно, чего-то испугались, следов волков много. Это просто какой-то ужас, ведь волки начинают охоту с наступлением сумерек и жертвами могут быть не только собачки», - сообщили жители поселка в социальной сети.